Синоптик пообещал Петербургу приход весны во второй половине марта

Новости

Партия "Альтернатива для Германии" попала под подозрение контрразведки 13:38
Депутат челябинского заксобрания задержан ФСБ по делу о даче взятки 13:36
Песков объяснил слова Путина про "хорьковые" цели 13:35
Китайский марсоход "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марс в мае-июне 13:26
Шойгу: "Армата" начнет поступать в войска в 2022 году 13:13
В Коми задержали пятерых участников секты "Свидетели Иеговы" 13:11
Документальный фильм "Александр Солженицын. Раскаяние" увидят в 68 странах 13:09
Путин назначил Королева первым замдиректора ФСБ 13:07
Путин примет участие в ПМЭФ 13:05
Создатели фильма Mortal Kombat обещают много кровавых сцен 13:02
Шойгу: Весной в армию планируется направить 122 тысячи человек 13:01
Обвиняемому в госизмене ученому Мещерякову продлили срок домашнего ареста 12:47
Захарова: США будут считать врагом всех конкурентов 12:42
Истребитель ВВС ФРГ сбросил бомбы на границу с Голландией 12:41
Жителей столичного региона предупредили о скачках давления 12:30
Названы города, жители которых любят смотреть сериалы 12:25
Расходы Пентагона на искусственный интеллект стали втрое выше гражданских 12:22
Глава МИД Словакии извинился перед Киевом за шутку о "Спутнике V" 12:17
Роструд выявил нарушения после гибели трех рабочих на фабрике в Норильске 12:07
Захарова: Запад развернул поддержку несистемной оппозиции в России 11:52
Сибиряку вынесли приговор за контрабанду военной техники 11:46
Инженер отказался эвакуироваться после аварии на АЭС "Фукусима" из-за котов 11:43
Квартиры в новостройках Москвы стали чаще покупать в ипотеку 11:42
Жена попавшего в больницу певца Маршала рассказала о его состоянии 11:39
Эксперты поддержали введение "цифрового налога" 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 12:46
Рубрика: Общество

Синоптик пообещал Петербургу приход весны во второй половине марта

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Устойчивые положительные температуры воздуха в дневные часы установятся в Петербурге не ранее второй половины марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Вильфанд: В начале марта погода удивит жителей ряда регионов России

- С середины месяца будут положительные температуры днем за счет солнца, которое будет прогревать. Будет уже весна чувствоваться, - пояснил Колесов.

При этом, по данным эксперта, в ближайшие дни в Северной столице сохранится практически зимняя погода, местами возможен небольшой снег, а днем 8 марта ожидается умеренный мороз - до минут пяти градусов Цельсия.

Потепление принесет в Ленинградскую область интенсивное таяние снега, как следствие, возможны паводки. Однако ожидать от них опасности, скорее всего, не приходится.

- Это все-таки не прошлый год, когда вообще снега не было, - пояснил Александр Колесов. - В этом году снег есть, паводки будут, но небольшие. Традиционные места - это Тихвин, Любань, Тосно, там возможно повышение уровня воды в реках.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин примет участие в ПМЭФ
Песков назвал возможные условия поставок вакцины от COVID-19 в Словакию
За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах
Агрегаторы предупредили о росте цен на авиабилеты
В компании SpaceX назвали причину взрыва прототипа Starship
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России