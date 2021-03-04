Синоптик пообещал Петербургу приход весны во второй половине марта

Устойчивые положительные температуры воздуха в дневные часы установятся в Петербурге не ранее второй половины марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова.

- С середины месяца будут положительные температуры днем за счет солнца, которое будет прогревать. Будет уже весна чувствоваться, - пояснил Колесов.

При этом, по данным эксперта, в ближайшие дни в Северной столице сохранится практически зимняя погода, местами возможен небольшой снег, а днем 8 марта ожидается умеренный мороз - до минут пяти градусов Цельсия.

Потепление принесет в Ленинградскую область интенсивное таяние снега, как следствие, возможны паводки. Однако ожидать от них опасности, скорее всего, не приходится.

- Это все-таки не прошлый год, когда вообще снега не было, - пояснил Александр Колесов. - В этом году снег есть, паводки будут, но небольшие. Традиционные места - это Тихвин, Любань, Тосно, там возможно повышение уровня воды в реках.