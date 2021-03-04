В Петербурге будут судить вандала, разрисовавшего Эрмитажный театр

Вандал, разрисовавший фасад здания Эрмитажного театра на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге предстанет перед судом.

Как сообщили в прокуратуре Центрального района Петербурга, ранним утром 29 августа 2020 года 23-летний обвиняемый и двое неустановленных лиц нанесли на боковые стены здания, отнесенного к особо ценным объектам национального и культурного наследия, "символы, не несущие смысловой нагрузки".

Нанесенный материальный ущерб оценивается в сумму более 370 тысяч рублей.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о вандализме (часть 2 статьи 214 Уголовного кодекса РФ). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.