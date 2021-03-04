Шифротелеграммы о подавлении крестьянских восстаний в Сибири публикуются впервые

100 лет назад в различных регионах Советской России вспыхнули крестьянские восстания, вызванные недовольством сельского населения продовольственной политикой большевиков. Насильственная кампания по изъятию хлеба и других сельхозпродуктов - продразверстка - привела к массовому голоду среди крестьян и поставила советскую деревню на грань выживания.

Помимо обязательной сдачи хлеба государству крестьяне несли целый ряд повинностей: трудовую, гужевую, военно-конскую, постойную, подводную и др. При этом продразверстка, различные платежи и повинности проводились властью без учета принадлежности крестьянского хозяйства к той или иной социальной группе. С подачи официальной пропаганды фактически все крестьянство стало рассматриваться как "сплошное кулачество"1. Ответом на ужесточение продовольственной политики центра стали крестьянские бунты.

В январе 1921 г. вспыхивает крестьянское восстание в Западной Сибири, начавшееся с локального конфликта в Ишимском уезде Тобольской губернии и ставшее крупнейшим антибольшевистским выступлением Гражданской войны. В течение февраля-апреля 1921 г. повстанческие отряды и соединения действовали на огромной территории Западной Сибири, Зауралья и современного Казахстана2. По приблизительным оценкам исследователей, в разное время в рядах повстанцев сражалось не менее 100 тыс. человек, что почти в четыре раза превышало численность участников "Антоновского мятежа" в Тамбовской губернии3.

О силе западносибирских мятежников и опасности, которую они представляли для коммунистического режима в России, можно судить хотя бы по тому, что в феврале 1921 г. они на три недели парализовали движение по обеим линиям Транссибирской железнодорожной магистрали, а в период наибольшей активности захватывали такие крупные уездные центры, как Петропавловск, Тобольск, Кокчетав, Березов, Сургут и Каркаралинск, вели бои за Ишим, угрожали Кургану и Ялуторовску4. Последние очаги повстанческого сопротивления были ликвидированы лишь в начале января 1922 г.

Ниже мы публикуем ряд шифротелеграмм председателя Сибирского ревкома И.Н. Смирнова, направленных председателю СНК РСФСР В.И. Ленину в феврале 1921 г., в которых говорится о ходе крестьянского восстания в Сибири, нехватке партийных, советских и военных кадров, проведении продразверстки и т.д. Из коротких информационных сообщений "сибирского Ленина" (прозвище И.Н. Смирнова) можно проследить не только динамику крестьянского восстания, но и рост обеспокоенности местных руководителей в ходе его подавления (док. N 1-6).

Тема крестьянских выступлений находит свое отражение и в заключительном документе нашей публикации - шифротелеграмме Архангельского губкома РКП(б) во ВЦИК от 20 апреля 1921 г. (док. N 7). Документ интересен тем, что в нем раскрываются механизмы реализации продовольственной политики большевиков на местах и освещаются различные проблемы, с этим связанные (снабжение населения продовольственными пайками, голод среди жителей губернии, в том числе детей, распространение цинги и др.).

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ в описи входящих шифротелеграмм партийных комитетов в ЦК РКП(б) - ВКП(б) за 1920-1952 гг. (Ф. 17. Оп. 168).

Документы описи рассекречены в 2019-2020 гг. и ранее не публиковались.

Документы воспроизводятся с сохранением стилистических особенностей источников, с соблюдением общепринятых правил орфографии и пунктуации. Выявленные опечатки исправлены и не оговариваются.

Андрей Сорокин, кандидат исторических наук, научный руководитель РГАСПИ, ведущий рубрики "Советская история. Документы"

Публикацию подготовили заместитель начальника отдела использования документов РГАСПИ, кандидат исторических наук Александр Лукашин и преподаватель факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Лукашина.

Шифротелеграмма о подавлении Ишимского восстания. 21 ноября 1921 г.

№ 1. Шифротелеграмма председателя Сибирского ревкома И.Н. Смирнова председателю СНК РСФСР В.И. Ленину

Омск 9 февраля 1921 г.

Москва, Кремль, Ленину

Восстание в Тюменской губернии носит стихийный характер под тяжестью продразверстки и гужевой повинности. Прерванное железнодорожное сообщение надеюсь восстановить в ближайшие два дня. Движение этой губернии считаю неопасным. Последние сведения Алтайской губернии говорят о том, что там подготовляется широкое организованное восстание под руководством Крестьянского союза.

Все меры предупреждения приняты. Думаю, что весной Западная Сибирь перенесет сильную встряску. Посевная кампания началась. Наркомпрод разрешил нам трехмиллионный семенной фонд. Наши минимальные расчеты сводятся [к] шести миллионам.

Мы затребовали утвердить нам четыре с половиной миллиона пудов, которые необходимо забронировать во что бы то ни стало. Дальнейшее упорство может послужить поводом к объединению недовольства крестьян. Прошу нажать на Цюрупу5 и Осинского6. Внутри губернское уездное перераспределение семян сводится [по] существу [к] новой развёрстке, выполнить которую сейчас нельзя, ибо она сорвет не законченную продразвёрстку.

Предсибревкома Смирнов

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 168. Д. 1. Л. 21. Подлинник. Машинописный текст.

№ 2. Шифротелеграмма И.Н. Смирнова В.И. Ленину

Омск 14 февраля 1921 г.

Москва, Кремль, Ленину

Крестьянское движение Тобольской губернии, возникшее на почве продовольственной разверстки и гужевой повинности, носит неорганизованный стихийный характер. Производятся нападения на жел[езную] дорогу и спиливания телефонных столбов. По Омской губернии движение (одно слово не понятно)7 слабо. Отдан приказ, возлагающий ответственность за целость железнодорожного пути на население в десятиверстной полосе. Приказ расклеен по железной дороге и в деревнях. Берутся заложники, которые отвечают за целость жел[езной] дороги. Сосредотачиваются войска. Полагаю, что семнадцатого февраля будет восстановлено движение на Челябинск, а восемнадцатого на Тюмень. На Алтае спокойно, в Минусинской тревожно.

Предсибревкома Смирнов

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 168. Д. 1. Л. 26.

Подлинник. Машинописный текст.

№ 3. Шифротелеграмма И.Н. Смирнова В.И. Ленину

Омск 16 февраля 1921 г.

Москва, Кремль, Ленину

Председатель Сибирского ревкома И.Н. Смирнов.

Кулацкое движение в Западной Сибири затягивается. Было два случая перехода войск на сторону восставших. В одном случае перешла батарея. Движение это думаем подавить в ближайшие дни. Однако в ожидании нового движения в Алтайской губ[ернии]. Необходимо немедленно перекинуть из европейской России надежную голодную дивизию. РВСР8 нам предназначил двадцать первую дивизию, расположенную в Вологодской губернии, до сих пор тянут с переброской. Отдайте категорическое приказание немедленно перебросить.

Предсибревкома Смирнов

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 168. Д. 1. Л. 30.

Подлинник. Машинописный текст.

№ 4. Шифротелеграмма И.Н. Смирнова В.И. Ленину

Омск 18 февраля 1921 г.

Москва, Кремль, Ленину

Кулацко-казацкое восстание в районе Ишима - Петропавловска подавляется успешно. Движение поездов, телеграфная связь от Аксая до Ишима, восемьдесят верст западнее Ишима восстанавливается тоже. От железной дороги движение отходит в сторону и вероятно выразится в разграблении продовольственных магазинов в Кокчетавском уезде, в котором неспокойно. Движение проходит под лозунгом Учредительное собрание, свободная торговля и уничтожение коммунистов. Операциями со стороны восставших белых руководит генерал Белов и некоторые из перебежавших колчаковских офицеров.

Семнадцатого февраля в ночь Исилькуля восставшими были захвачены две батареи. Сегодня одна была взята обратно, а за вторую идет сейчас бой. В Омском гарнизоне спокойно. Все предупредительные меры на случай паники в гарнизоне приняты.

Предсибревкома Смирнов

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 168. Д. 1. Л. 37.

Подлинник. Машинописный текст.

№ 5. Шифротелеграмма И.Н. Смирнова В.И. Ленину

Омск 20 февраля 1921 г.

Москва, Кремль, Ленину

Весьма экстренно с уведомлением о личном вручении

Повстанческое движение в Сибири отходит от полосы железной дороги и ликвидируется. Завтра полагаем пустить поезда. [В] Ялутуровском уезде сожжен деревянный железнодорожный мост двадцать саженей, на Челябинской дороге подожжена ферма. Движение отходит главным образом на Закокчетовский уезд, где надо полагать примет длительный характер. Крестьянский союз объединяет Алтайскую, Томскую и Омскую губернии. Его ЦК обнаружен и частью ликвидирован. Возникновение движения (не ясно одно слово)9 Алтайской. Нам необходимо для этих предстоящих восстаний иметь свежие не связанные с Сибирским крестьянством дивизии. Прикажите Каменеву10 категорически не останавливать двадцать первой дивизии на Урале и двигать ее в Сибирь. Нужна еще кавалерийская дивизия из голодных местностей. Отдайте категорическое распоряжение РВСР о немедленной переброске иначе сорвется продработа и посев[ная] кампания.

Предсибревкома Смирнов

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 168. Д. 1. Л. 36.

Подлинник. Машинописный текст.

Красноармейцы, участвовавшие в подавлении крестьянского восстания. Ишимский уезд. 1921 г.

№ 6. Шифротелеграмма И.Н. Смирнова В.И. Ленину

Омск 26 февраля 1921 г.

Москва, Кремль, Ленину

Казацко-кулацкое восстание, начавшееся [в] Тобольской губ[ернии], [и] перекинувшееся [до] Сибирской магистрали и в Петропавловск, отброшено к северу и югу от жел[езной] дороги. Жел[езная] дорога разрушена и несколько мостов сожжено, [в] настоящее время путь восстанавливается. Складов разграбленных мало. Сейчас в руках повстанцев находятся Тобольск и Кокчетав. Ставим своей задачей защиту жел[езной] дороги и, наметив опорные пункты и города, будем подавлять движение в станицах и селах.

Хлебная развёрстка идет вяло. [В] среднем для Сибири едва ли выше шестидесяти пяти процентов. Начавшееся оживление на Дальнем Востоке для подавления крест[ьянского] восстания не надежными сиб[ирскими] войсками заставляет обратить усиленное внимание на Красную Армию.

Оргбюро ЦК постановило дать нам пятьсот человек воен[ных] работников и в течение месяца не дало ни одного. Чтобы удержать Сибирь в руках, необходимо бросить сюда серьезных партийных работников, а не брать отсюда, как практиковалось все время.

Закончившаяся партконференция имела тридцать пять процентов крестьян. [В] вопросах продовольственных и хозяйственных они вели антипартийную линию. Губ[ернские] руководители наполовину стоят на точке зрения местных интересов. Наличность в Сибири сильного Крестьянского союза создает возможность отлива партийной крестьянской массы в этот союз.

Полагаю, что весной неизбежно повстанческое движение в Алтайской губ[ернии]. Подробности о положении в Сибири сообщат Ярославский11 и Данишевский12, которые выезжают с делегацией на съезд. Я остаюсь в Сибири, ибо создавшаяся обстановка не позволяет уехать.

Предсибревкома Смирнов

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 168. Д. 1. Л. 41.

Подлинник. Машинописный текст.

№ 7. Шифротелеграмма Архангельского губкома во ВЦИК

Архангельск 20 апреля 1921 г.

Москва, ВЦИК

Копия: ЦК РКП

Телеграммой № 770908/10 Наркомпрод[а] назначена Арх[ангельской] губернии [на] апрель месяц всех работ хлеба тридцать шесть тысяч пудов. Население губернии поставлено [в] тяжелые условия. Вопреки распоряжению центра проведено постановление губисполкома перераспределение посредством отобрания13 от имущих за счет последних месяцев, сокращая нормы, 15 фунтов потребителю дабы дожить [до] навигации.

На почве этого произошли в уездах Пинежском [и] Онежском волнения крестьян, избиение продработников. Городское население лит[ера] "А"14 получают два месяца паек 15 фунтов, в Приморских волостях губернии дети населения, получающие нерегулярно 15 фунтов овса, мрут с голоду, питаются примесью мха [и] коры. Разрешенный обмен [за] неимением хлеба губерния выхода из положения не дает, положение создалось весьма тяжелое. Приморские уезды целиком переходят на снабжение государства, южные уезды15 запасов нет.

С открытием навигации необходим завод, сразу [во] все[х] уезд[ах] предстоят сплавочные работы, на которые мобилизованы 15000 человек. Начинается лов рыбы, спуск лесопильных заводов, предполагается прибытие 10000 рабочих из других губерний, требуется усиленное снабжение. Сформированы пять продмаршрутов, вышли два, затрачена масса сил [и] энергии. Остальные отменены, на них были надежды, сейчас отпали.

Просим обратить самое серьезное внимание, [в] суров[ых] климатическ[их] услови[ях] с наступлением весны, отсутствием питания предстоит развитие цинготных заболеваний. Настаиваем на увеличении апрельского наряда 150000 и отправки сформированных маршрутов; дать внеочередной наряд сезонного снабжения завода [в] уезде с открытием навигации 500000 пудов. В случае отказа вашего просим выслать комиссию обследовать голодные районы губернии, результаты сообщите.

Зам[еститель] секретаря губкома Попов

Пред[седатель] губисполкома, член ВЦИК Кулаков

Пред[седатель] профсовета Бечин

Губпродкомиссар Пирогов

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 168. Д. 2. Л. 80. Подлинник. Машинописный текст.

Близ Ишима (Тюменская область) в память о расстрелянных мятежниках, которых теперь называют крестьянами-повстанцами, установлен памятный крест.

1. См.: Кондрашин В.В. Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма. М.: РОССПЭН. 2009. С. 184-185.

2. См.: Цысь В.В. Западно-Сибирское крестьянское восстание 1921 г. на Тобольском Севере: проблемы взаимодействия власти и общества в условиях политического кризиса. Нижневартовск: НВГУ, 2018.

3. См.: Сибирская Вандея. 1919-1920. Документы. В 2-х т. Под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. В.И. Шишкин. М.: Международный фонд "Демократия", 2000. Т. 1. С. 6-8.

4. Шишкин В.И. Западно-Сибирский мятеж 1921 года: историография вопроса. URL: https://zaimka.ru/shishkin-rebellion/ (дата обращения: 1 февраля 2021 г.)

5. Цюрупа Александр Дмитриевич (1870-1928) - советский государственный деятель, в 1918-1921 гг. - Нарком продовольствия РСФСР.

6. Осинский (Оболенский) Валериан Валерианович (1887-1938) - советский экономист, государственный деятель, в 1921 г. - заместитель Наркома земледелия РСФСР.

7. Так в документе.

8. РВСР - Революционный военный совет Республики (Реввоенсовет).

9. Так в документе.

10. Каменев Сергей Сергеевич (1881-1936) - советский военачальник, в 1918-1924 гг. - главнокомандующий вооруженными силами Республики.

11. Ярославский Емельян Михайлович (1878-1943) - советский партийный деятель, в 1919-1922 гг. - член Сибирского областного бюро ЦК РКП(б) (Сиббюро).

12. Данишевский Карл Юлий Христианович (1884-1938) - советский государственный деятель, в 1920-1921 гг. - член Сиббюро ЦК РКП(б).

13. Так в документе.

14. В соответствии с декретом Совнаркома "О введении трудового продовольственного пайка" от 30 апреля 1920 г. в РСФСР вводилось три группы трудящихся, которым выдавался продовольственный паек, обозначенных литерами "А", "Б" и "В". К категории "А" относились рабочие физического труда, занятые в советских предприятиях и учреждениях.