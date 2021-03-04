"Симпсонов" продлили еще на два сезона

Анимационное телешоу-чемпион "Симпсоны" канал Fox вновь продлил. Сразу на два сезона - 33-й и 34-й. Об этом сообщает Variety.

Напомним, что "Симпсоны", юбилейная 700-я серия которых выходит 21 марта, уже побили ряд телевизионных рекордов. И продолжают это делать, как видим: 34-й сезон выйдет в 2023-м, после чего количество эпизодов в сериале составит 757.

Создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг в комментарии заявил, что вся его команда очень рада событию и подготовила для зрителя ряд сюрпризов. При этом отметив, что Барту предстоит в 33-й раз отпраздновать свой десятый день рождения. А "Гомер потеряет свои волосы".

"Симпсоны" выходят с 1989-го. Нынешний, 32-й их сезон стартовал в сентябре прошлого года, завершится он в мае.

В 2000-м программа получила звезду на Голливудской аллее славы. Плюс на его счету 34 премии "Эмми".