Солист группы Brutto Сергей "Бразил" умер в 35 лет

Скончался солист группы Сергея Михалка ("Ляпис Трубецкой") Brutto Сергей "Бразил" Королев. Сообщение об этом появилось на страницах коллектива в социальных сетях.

"Сегодня ушел наш брат - Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца", - сказано в некрологе.

Королеву было 35 лет. В последнее время он сражался с тяжелой болезнью - глиобластомой правого полушария головного мозга 4 степени. В 2019-м Сергей перенес сложную операцию.

Бразил влился в Brutto в 2014-м, в год основания проекта. До того Королев отношения к музыке не имел - занимался финансами и спортом.