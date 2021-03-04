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Солист группы Brutto Сергей "Бразил" умер в 35 лет

Новости
    04.03.2021, 11:19
Текст:   Олег Усков
Фото: facebook.com Фото: facebook.com
Фото: facebook.com

Скончался солист группы Сергея Михалка ("Ляпис Трубецкой") Brutto Сергей "Бразил" Королев. Сообщение об этом появилось на страницах коллектива в социальных сетях.

"Сегодня ушел наш брат - Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца", - сказано в некрологе.

Королеву было 35 лет. В последнее время он сражался с тяжелой болезнью - глиобластомой правого полушария головного мозга 4 степени. В 2019-м Сергей перенес сложную операцию.

Бразил влился в Brutto в 2014-м, в год основания проекта. До того Королев отношения к музыке не имел - занимался финансами и спортом.

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