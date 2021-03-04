Постановление губернатора Ставропольского края от 2 марта 2021 года № 86 "О внесении изменений в пункт 2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в пункт 2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. №521, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 22 декабря 2020 г. № 555, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61 и от 17 февраля 2021 г. № 68) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1.4 слова "и при условии организации мероприятий для посетителей с обеспечением заполняемости мест проведения мероприятий не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятий" исключить.

1.2. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Работу ночных клубов, дискотек, танцевальных площадок и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.".

1.3. В подпункте 2.3:

1.3.1. В абзаце первом слова "парках культуры и отдыха," исключить.

1.3.2. В подпункте 2.3.1 слова "при условии обеспечения одновременного нахождения в экспозиционном (выставочном) зале не более 2 человек на 5 кв. метрах площади экспозиционного (выставочного) зала" исключить.

1.3.3. В подпункте 2.3.2 слова "при условии обеспечения заполняемости читального зала не более 50 процентов от общей вместимости читального зала" исключить.

1.3.4. В подпункте 2.3.3 слова "при условии обеспечения заполняемости места проведения мероприятия не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия" исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







