Постановление губернатора Ставропольского края от 2 марта 2021 № 87 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 521, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 22 декабря 2020 г. № 555, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 17 февраля 2021 г. № 68 и от 02 марта 2021 г. № 86) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.7.5 изложить в следующей редакции:

"2.7.5. Объектов инфраструктуры пансионатов, домов отдыха, гостиниц, туристских баз, кемпингов, гостевых домов, апартотелей, загородных баз отдыха и иных аналогичных объектов коллективного размещения.".

1.2. Пункт 12 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 121 изложить в следующей редакции:

"121. Возобновление деятельности объектов, предназначенных для оказания гостиничных услуг, услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению (пансионатов, домов отдыха, гостиниц, туристских баз, кемпингов, гостевых домов, апартотелей, загородных баз отдыха и иных аналогичных объектов), осуществляется при условии уведомления руководителями указанных объектов до начала их работы министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, на территории которых расположены указанные объекты, и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю о выполнении методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0193-20 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения)", утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 04.06.2020.".

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 24 августа 2020 г. № 356 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







