Удалите это. Пять типов сообщений, которые нельзя хранить в телефоне

Большинство смартфонов защищено паролем, однако его можно подсмотреть или подобрать. Поэтому в памяти устройства не должны храниться "чувствительные" сообщения, благодаря которым злоумышленник может получить доступ к учетным записям.

О чем идет речь? Как рассказал агентству "Прайм" глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, во входящих сообщениях и черновиках нельзя хранить следующую информацию:

- временные пароли;

- ссылки финансовых сервисов;

- коды авторизации социальных сетей или интернет-магазинов;

- постоянные пароли;

- персональные данные.

По словам Щельцина, многие приложения получают доступ к SMS-сообщениям, чтобы самостоятельно копировать оттуда код для авторизации, однако "читать" SMS могут и вирусы. Он отметил, что коды авторизации действуют не больше минуты, однако злоумышленники, получившие доступ к содержимому сообщений, могут представиться именем пользователя в службе поддержки и придумать легенду для получения доступа к аккаунту, в том числе используя похищенные данные.

Эксперт также напомнил о необходимости очищать "Корзину" в операционной системе.