Удалите это. Пять типов сообщений, которые нельзя хранить в телефоне

Большинство смартфонов защищено паролем, однако его можно подсмотреть или подобрать. Поэтому в памяти устройства не должны храниться "чувствительные" сообщения, благодаря которым злоумышленник может получить доступ к учетным записям.
О чем идет речь? Как рассказал агентству "Прайм" глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, во входящих сообщениях и черновиках нельзя хранить следующую информацию:
- временные пароли;
- ссылки финансовых сервисов;
- коды авторизации социальных сетей или интернет-магазинов;
- постоянные пароли;
- персональные данные.
По словам Щельцина, многие приложения получают доступ к SMS-сообщениям, чтобы самостоятельно копировать оттуда код для авторизации, однако "читать" SMS могут и вирусы. Он отметил, что коды авторизации действуют не больше минуты, однако злоумышленники, получившие доступ к содержимому сообщений, могут представиться именем пользователя в службе поддержки и придумать легенду для получения доступа к аккаунту, в том числе используя похищенные данные.
Эксперт также напомнил о необходимости очищать "Корзину" в операционной системе.