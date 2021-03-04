В Мекку в этом году пустят только вакцинированных

Минздрав Королевства Саудовская Аравия (КСА) заявил, что впустит в страну на хадж-священное паломничество к святыням Мекки Медины только тех, кто уже сделал вакцинацию от коронавируса. Также остается обязательным требование иметь свидетельство международного образца о прививках против менингита и желтой лихорадки. Большой хадж в этом году пройдет во второй половине июля.

Кроме того, власти королевства вакцинируют всех медиков, которые будут работать во время хаджа в Мекке и Медине.

Остается неясным, будет ли в этом году ограничено число паломников. В 2020 году из-за коронавируса Саудовская Аравия допустила до посещения святынь лишь около 1 тысячи человек, которые были обязаны соблюдать социальную дистанцию. Все попавшие на хадж в прошлом году были гражданами КСА или живущими в королевстве иностранцами, въезд из-за рубежа не допускался. Что касается умры - так называемого "малого паломничества" в Мекку, которое обычно доступно круглый год, то в 2020 году его разрешили только с осени.

В обычные годы хадж и умра привлекают в Саудовскую Аравию около 2,5 миллиона человек и приносят порядка 12 миллиардов долларов в год.

В настоящее время в КСА идет активная вакцинация, привиты уже 885,5 тысячи человек (население страны составляет около 34 миллионов). За все время пандемии в стране выявлено 378 тысяч заболевших, скончались более 6 тысяч человек.