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04.03.2021 16:19
Рубрика: Происшествия

В ОДКБ обсудили улучшение кризисного взаимодействия

Текст: Тимофей Борисов
Фото: пресс-служба ОДКБ Фото: пресс-служба ОДКБ
Фото: пресс-служба ОДКБ

В Объединенном штабе ОДКБ прошел сбор по теме улучшения межгосударственного информационного взаимодействия между странами-членами организации.

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"Целью сбора является совершенствование информационного взаимодействия между Центром кризисного реагирования ОДКБ и национальными органами, уполномоченными на взаимодействие с ним", - сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Центр ЦКР ОДКБ - это, по сути, аналог Национального антикризисного центра в МЧС или центра управления обороной у военных.

Начальник Центра кризисного реагирования ОДКБ генерал-майор Арсен Рахманов, выступая перед участниками сбора отметил, что события 2020 года показали важность и эффективность центра, особенно во время своевременного кризисного реагирования в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Пресс-служба ОДКБ
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По понятным причинам многое из того, что обсуждалось на сборе осталось, так сказать, за кадром. Но, по словам пресс-секретаря Объединенного штаба ОДКБ Владислава Щегриковича, помимо прочих вещей "в ходе сбора рассматривался также вопрос организации повышения квалификации должностных лиц Объединенного штаба ОДКБ и национальных органов, уполномоченных на взаимодействие с Центром кризисного реагирования ОДКБ".

"Кроме того, в целях повышения уровня подготовки дежурных смен апробирована и внедрена система проведения двухсторонних тренировок. Проводятся совместные тренировки с дежурными сменами оборонных ведомств по действиям при возникновении признаков кризисных ситуаций. В текущем году спланировано проведение совместных тренировок с оборонными ведомствами государств, находящимися в одном регионе коллективной безопасности, - сообщил Владислав Щегрикович.

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