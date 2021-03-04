Видео: китайский дрон поразил цель ракетой на полигоне в Казахстане

Военные Казахстана впервые продемонстрировали учения с участием разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Wing Loong китайской корпорации AVIC.

В обнародованном видеоролике было показано, как ведется подготовка БПЛА к вылету, рабочее место оператора в пункте управления, а также применение вооружения по наземной цели, находящейся на полигоне.

Поставка этих беспилотников, известных также как Pterodactyl I, была осуществлена в марте 2016 года.

Военные эксперты считают, что они являются аналогами американских MQ-1Predator. Максимальный взлетный вес - 1100 кг, масса нагрузки - 200 кг. Мощность поршневого двигателя -100 л.с.

Дрон может развивать скорость до 280 км/ч и подниматься на высоту до 5000 метров. Заявляется, что длительность пребывания в воздухе достигает 20 часов, при этом дальность полета - 4000 км.

Для него созданы несколько образцов высокоточного оружия: управляемые авиабомбы YZ-102A, LS-6/50, YZ-121 и управляемые по лазерному лучу ракеты Blue Arrow 7 весом 47 кг с дальностью полета до 7000 метров. Именно последнее средство поражения и было задействовано казахстанскими Силами воздушной обороны.

Wing Loong ранее принимали участие в военных парадах, однако учебно-боевое применение ранее не демонстрировалось.

Известно, что кроме китайского дрона в Казахстане приняли на вооружение также технику израильского и российского производства, например БПЛА "Орлан-10".