Постановление правительства Ярославской области от 2 марта 2021 года № 77-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п"

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418 п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей" следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.8 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.8. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по предоставлению гостиничных услуг, осуществлять деятельность при обязательном исполнении требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0193-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020.".

1.2. Пункт 42 признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу с 03 марта 2021 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Ярославской области М.А.Авдеев







