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04.03.2021 11:52
Рубрика: Власть

Захарова: Запад развернул поддержку несистемной оппозиции в России

Текст: Екатерина Забродина

Оппозицию в РФ, которая поддерживает антироссийские санкции, нельзя назвать либерально-демократической. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Если люди, силы поддерживаются из-за рубежа, финансируются из-за рубежа, проводят политику, которая выгодна зарубежным странам, если они выступают против национальных интересов в пользу интересов зарубежных стран - какие же это либерально-демократические силы? Не надо прикрываться этим по-настоящему высоким званием. Это называется совершенно по-другому. Это агенты влияния. Они проводят интересы других стран на территории нашей страны", - считает Захарова.

По словам дипломата, Запад "пошел в наступление", развернув поддержку "несистемной оппозиции" в России. При этом в Европе "не замечают собственных проблем", говорят на Смоленской площади. В качестве примеров Захарова привела протесты "желтых жилетов" во Франции и ситуацию с основателем портала WikiLeaks Джулианом  Ассанжем, который, как известно, провел много лет в стенах эквадорской дипмиссии в Лондоне, скрываясь от уголовного преследования со стороны США.

Захарова также напомнила о словах нового госсекретаря США Тони Блинкена, который в недавнем интервью прямо заявил о том, что Вашингтон будет считать враждебной любую страну, которая конкурирует с американцами в какой-либо области. На Смоленской площади настаивают, что со стороны Соединенных Штатов речь идет о нечестных методах конкуренции,чего в администрации не скрывают. Напомним, что Блинкен назвал сдерживание КНР главным приоритетом американской внешней политики в 21 столетии. Москву он поставил в один ряд с Тегераном и Пьхеньяном в качестве также "серьезных вызовов" для Соединенных Штатов.

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