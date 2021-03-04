Как было бы здорово сесть в вагон "Восточного экспресса" и отправиться... нет, не по следам героев Агаты Кристи, а в путешествие по просторам России.

Представьте: за окном - пейзажи, которые вы никогда раньше не видели, в вагоне - комфорт на высшем уровне. По вашему желанию поезд останавливается, вы гуляете, дышите воздухом, пробуете местные деликатесы и отправляетесь дальше. Говорите, так не бывает? Ошибаетесь. С закрытым клубом Event Concierge by A.K. возможно еще и не такое.

Event Concierge by A.K. - это новый формат закрытого клуба, в котором авторская концепция уникальных путешествий соединена с высочайшим уровнем event-менеджмента. За 15 лет работы в индустрии организации мероприятий его основатели накопили достаточно опыта для воплощения в жизнь концепции премиального консьерж-сервиса. Здесь умеют создавать незабываемые впечатления.

Это особенно важно сейчас, когда весь мир вынужден отказаться от привычной жизни с выездами за рубеж. Но Event Concierge by A.K. даже внутри России организует любое путешествие так, что оно станет незабываемым. Клиента доставят в любую точку страны хоть на частном поезде, хоть на корабле, хоть на вертолете. Собраться компанией, где "все свои", в любой точке России? Нет ничего невозможного. Каждый такой выезд становится уникальной историей с насыщенной программой развлечений.

"Нас все время спрашивают, чем мы отличаемся от тревел-компаний в премиум-сегменте. Так вот, если другие задаются вопросом, чем заняться туристу там или тут, мы сначала отвечаем на вопрос "как подарить путешественнику его собственную неповторимую историю?", а потом уже рисуем карту маршрута и наполняем ее уникальным содержанием, исходя из индивидуальных пожеланий и запросов клиента", - объясняют в Event Concierge by A.K.

В путешествии важен не только комфорт, оригинальность программы, но и вкусная еда.

Основатели клуба знают лучших поставщиков локальных продуктов в каждом регионе и приглашают "попробовать Россию на вкус": это может быть устричная ферма на Сахалине, краб-сафари на Камчатке, дегустация настоек на целебных алтайских травах, доступ в закрытые погреба Массандры.

Рады гостям и лучшие охотничьи хозяйства - там приглашенные шеф-повара приготовят дичь и подадут ее к столу.

Тех, кому не близок азарт охоты, вдохновит рыбалка в местах с первозданной природой.

Экстремальные сплавы по горным рекам, исследование вулканов и гейзеров - все это доступно без опасений за жизнь и здоровье.

Что важно - в клубе продуманы условия строгой приватности, безопасности и конфиденциальности. Для вступления предусмотрено наличие рекомендаций и тщательная проверка с подтверждением информации. На всех мероприятиях присутствует служба security и врач, на каждого гостя оформляется страховка.

И похоже, что формат обслуживания Event Concierge by A.K., в котором совмещаются парадигмы индивидуальных путешествий, высококлассных мероприятий и консьерж-сервиса, в ближайшее время будет более чем востребован.