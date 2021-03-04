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03.03.2021 22:42
Рубрика: Общество

Найти звезду и продолжать свой путь

Российская газета - Спецвыпуск № 46(8397)
Коллекция часов Zenith Defy Midnight разработана швейцарской мануфактурой исключительно для женщин.
Zenith Defy Midnight. Zenith Defy Midnight.
Zenith Defy Midnight.

Циферблаты этой линейки вызывают ассоциации со звездным небом. Коллекция в современном спортивном стиле, при этом исключительно женственная, благородная и изысканная, была создана на базе фирменного автоматического механизма Elite.

Фото: Zenith
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В коллекцию Zenith Defy Midnight входят модели в стальном корпусе диаметром 36 мм, с бриллиантами по безелю или без них, с бриллиантовыми часовыми метками. Главная эстетическая особенность - темно-синий, темно-серый или перламутровый циферблат, который ассоциируется со звездным небом. Плавный градиентный переход цвета привносит в синий и серый циферблаты визуальный эффект космической дали или глубины темной ночи. А перламутровый циферблат напоминает небо, когда его освещает светлая луна.

Под россыпью звезд на циферблате сияет главная рельефная звезда Zenith - логотип марки. В форме звезды исполнен и ротор автоподзавода, который виден с обратной стороны.

Часы в стальном корпусе снабжены интегрированным стальным браслетом. Впрочем, его можно легко сменить на цветной кожаный или атласный ремешок: в комплект входят три дополнительных варианта. Механизм смены ремешков не требует никаких инструментов или наличия у владелицы часов специальных навыков.

Zenith Defy Midnight.

Чтобы ярче показать современный характер, универсальность и одновременно необычность этой коллекции, Zenith объединил талантливых и независимых женщин из разных стран мира в проекте DreamHers, посвященном новым часам. Эти женщины воплотили свою мечту и достигли своей звезды вопреки всему. Логотип Zenith - звезда - тоже говорит о том, что нужно следовать своему пути.

На участнице проекта DreamHers испанской художнице Терезе Куэвас - часы Zenith с перламутровым циферблатом из стали с бриллиантами.
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