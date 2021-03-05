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05.03.2021 20:09
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ возобновит производство пятидверной Niva Legend

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

9 марта 2021 года компания АвтоВАЗ возобновит производство пятидверной версии Niva Legend.

Фото: скриншот с www.vk.com
Обновленную Lada Vesta тестируют на севере

Как сообщает паблик AvtoVAZ News, сборка начнется с 45 автомобилей в день, в дальнейшем объем нарастят до уровня 65 единиц за смену. Пробные автомобили уже сошли сегодня с конвейера в конце рабочего дня.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ приостановил выпуск "длинной" Lada Niva Legend из-за нехватки комплектующих.

Напомним, что СМИ отправляли пятидверную Niva Legend на покой в конце 2021 года, затем появилась информация, что внедорожник покинет конвейер намного раньше - весной. Но АвтоВАЗ все слухи опровергает, компания даже решила выпустить Black-версию автомобиля.

Цены на "пятидверку" начинаются от 644 900 рублей.

Кстати, сегодня АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленной Lada Largus.

#Lada