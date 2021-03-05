Чего ожидает мир от парламентских решений КНР?

Одним из главных вопросов повестки дня двух сессий в этом году является обсуждение плана 14-й пятилетки, а также план развития до 2035 г. Эти важные документы будут руководством для дальнейшего экономического и социального развития Китая в предстоящие 5 и 15 лет. Предполагается, что в 2021 году политика государства будет последовательна, стабильна и продолжительна.

Одним из ключевых слов в ходе работы двух сессий станет "открытость". Китай активно ускоряет процесс создания новой системы развития с внутренними экономическими циклами как субъект, одновременно взаимодействуя на международном и внутреннем рынке. Китай делает свой внутренний рынок более открытым, тем самым дает другим странам больше практических шансов для развития.

Генеральный директор компании Scania Sales (Китай) Co., Ltd Матс Харборн в ходе недавнего интервью отметил, что ряд эффективных мер в экономической реформе и расширении внешней открытости, выдвинутых властями КНР, непрерывно повышает крепость и продуктивность государственной экономики. Поэтому зарубежным инвесторам стоит внимательно следить за ходом двух сессий и вопросами, связанными с политикой открытости Китая, чтобы получить больше возможностей для дальнейшего долгосрочного развития.

Инновации - еще одно ключевое слово в процессе экономического развития Китая. В плане 14-й пятилетки, представленном 5-м пленумом ЦК КПК 19-го созыва, утверждается, что инновации должны стать основой модернизации Китая.

Кроме того, "зеленое" развитие в Китае также привлекает большое внимание многих зарубежных средств массовой информации и исследовательских институтов. В сентябре 2020 года Китай пообещал достигнуть пика выбросов углекислого газа к 2030 году и стремиться к достижению углеродной нейтральности к 2060 году. На заседании ЦК КПК по экономической работе, состоявшемся в декабре 2020 года, "достижение углеродного пика и углеродной нейтральности" определили в качестве ключевой задачи в 2021 году. Посмотрим, будет ли на предстоящих двух сессиях сформулирована более детальная дорожная карта в области достижения углеродной нейтральности.

В 2021 году Китай вступает в новый этап всестороннего строительства современной социалистической страны. Какой план развития на ближайшие 5 и 15 лет будет принят на предстоящих двух сессиях? Ответ на этот и другие вопросы мы получим уже очень скоро.