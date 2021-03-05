Якимушкин извинился за неудачное выступление в эстафете

Российский лыжник Иван Якимушкин принес извинения команде и болельщикам за неудачное выступление на втором этапе эстафете на первенстве планеты в немецком Оберстдорфе.

В составе нашей сборной эстафету бежали Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Александр Большунов и Якимушкин. На первом этапе Червоткин сумел убежать от всех оппонентов на 45 секунд, но сменивший его Якимушкин выступил неудачно, опустив команду на шестую позицию.

"Видимо, я не доработал. Какими бы ни были лыжи, я должен был лучше пройти свой этап. Проиграл не сервис, а я. Это спорт, такое случается. Старался делать все, что мог, но стало тяжело, когда меня легко догнали. Все то преимущество, которое создал Леша, я растерял за полтора круга. Мне очень жаль, я сильно виноват перед командой. Не знаю, как выходить из такого положения. Хотелось бы исправиться. Может, дадут возможность стартовать на 50 километров", - сказал Якимушкин.

Напомним, что сборная России стала второй в эстафете, победу одержали норвежцы, а замкнули тройку лидеров немцы.