Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян и претендент на титул американец Алджамейн Стерлинг провели дуэль взглядов накануне поединка, который пройдет в ночь на 7 марта в рамках турнира UFC 259.

Главным событием турнира в Лас-Вегасе станет поединок между Яном Блаховичем и Исраэлем Одесаньей. В основном карде также же состоится первая защита титула 28-летним Петром Яном.

В дуэли взглядов россиянин поначалу не смотрел на соперника, а затем повернулся и сказал несколько фраз, намекая на то, что титула американцу не заполучить.

Ранее состоялась пресс-конференция, на которой Ян был весьма категоричен. "У меня сильная ударная техника, собираюсь нокаутировать его", - сказал россиянин. Ян также назвал своего соперника мышью, добавив, что он станет очередным его трофеем.

На счету Яна в смешанных единоборствах 15 побед и одно поражение. Статистика боев его соперника: 19 побед и три поражения.