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05.03.2021,  
11:09
Текст:  Олег Корякин

Испытания бортовой авиапушки Су-57 попали на видео

Испытания выдвижной пушки истребителя Су-57 впервые показали на видео.

В Сети опубликовали восьмисекундный ролик наземных испытаний пушки ГШ-30-1 истребителя Су-57. В ролике видно, как из правого борта над крылом выдвигается 30-мм орудие и производит десять выстрелов по бумажной мишени.

Автор The National Intеrest Марк Эпископос проанализировал это видео. Он отмечает, что самолет не окрашен и, возможно, выполняет роль стенда для наземных испытаний этого оружия. Остается неясным, как именно ГШ-30-1 была улучшена по сравнению с оригинальной советской моделью 1980-х годов. Это орудие было установлено на множестве советских истребителей, включая Су-27 и МиГ-29. Тяжелая пушка с коротким ходом ствола обладает серьезной отдачей и должна создавать сильную вибрацию и шум, что могло стать проблемой для такого малозаметного истребителя, как Су-57. Тем не менее отдачу пушки можно частично погасить с помощью креативных монтажных решений.

Пушка может быть полезна Су-57 для поражения наземных целей и в ходе воздушного патрулирования.

Обозреватель напоминает, что это орудие лишь малая часть огромного боевого потенциала истребителя. Он имеет двенадцать точек подвески и совместим с множеством ракет класса "воздух-воздух".

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Также Су-57 будет оснащен гиперзвуковой ракетой дальнего действия, которую планируется ввести в строй в ближайшем будущем.

Есть в его арсенале тактическая наземная ракета Х-38 и несколько управляемых бомб семейства КАБ. Наконец, есть неподтвержденные официально сведения о том, что Су-57 могу вооружить модифицированным вариантом гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал", способной нести ядерное оружие.

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