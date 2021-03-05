Юрий Стоянов рассказал про свой любимый эпизод "Городка"

63-летний Народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов назвал свою любимую сценку из юмористического шоу "Городок", над которым они много лет работали с Ильей Олейниковым.

Стоянов стал гостем YouTube-канала "ещенепознер", отметив (28-я минута), что речь идет про эпизод после титров одного из выпусков передачи 1998 года, которую авторы придумали буквально на ходу и сняли на пленочную кинокамеру. Происходит все на углу Моховой.

"Я шел мимо церкви, попытался набрать номер телефона, а там голос говорил: "На вашем счету нет денег". То есть фраза, которой вас уведомляют, что номер отключен за неуплату. "И там стояла череда нищих, человек шесть", - вспоминает артист. В итоге персонаж Стоянова первому из них отдает телефон, второму - пальто, следующему - деньги, кошелек, снимает и отдает часы, после чего сам становится в конце цепочки бедствующих.

Как пояснил Стоянов, сценка эта - "образ кризиса 1998 года".

По мнению артиста, именно за этот сюжет, а не за программу в целом, им и дали премию "ТЭФИ".

"Городок" выходил с 1993 года и был закрыт после смерти Олейникова в 2012-м.