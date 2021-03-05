Контрольная по выбору в 9-х классах пройдет по модели ОГЭ

В этом году 9-классники сдают для получения аттестата только два обязательных ОГЭ - по русскому языку и математике. Но также они напишут в своей школе одну контрольную работу по предмету по выбору. Какой она будет? Об этом рассказал начальник управления организации и проведения ГИА Рособрнадзора Игорь Круглинский.

- Задания для контрольной в 9-х классах возьмут из открытого банка заданий ОГЭ. При этом какие задания включать, решает не конкретная школа, а именно регион, - рассказал он. - В марте будет вся нормативная база, а уже в апреле с коллегами мы адресно обсудим, кто и как эту контрольную работу будет проводить. Но мы все же надеемся, что основная часть регионов возьмет модель ОГЭ целиком. Особенно важно это для тех детей, которые идут в 10-й профильный класс. Отметка за эту контрольную может использоваться в качестве отбора в профильный класс.

Напомним, ОГЭ по предметам по выбору в 2021 году не проводится (вместо них будет контрольная) Но демоверсии заданий для девятиклассников опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. В них сделан еще больший акцент на практику. К примеру, информатика пишется на компьютерах. В химии и физике есть экспериментальные задания, которые выполняются на реальном оборудовании - с приборами, пробирками.