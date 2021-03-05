Косачев: Запад нарушает конвенцию о запрете химоружия, обвиняя Россию

США и Великобритания обсуждают новые санкции против России за якобы использование ею химического оружия.

Учитывая, что у англосаксов в их претензиях к другим странам очень часто причина и следствие меняются местами, санкции являются главной задачей, а обвинения "подтягиваются" под эту задачу, начинает прорисовываться весь замысел с многолетней пропагандистской, организационной и провокационной работой на химическом направлении. Эта работа включает тотальное давление на руководящие органы ОЗХО и придание им дополнительных политических функций, формирование псевдообщественных структур, вроде пресловутых "Белых касок", поставляющих фейки об "авторах" химических атак в Сирии, массированные медиакампании против отдельных стран с обвинениями в нарушениях КЗХО. Наконец¸ инциденты с отравлениями частных лиц не просто ядами, а якобы боевым химическим оружием, причем непременно с якобы очевидной привязкой их производства к конкретной стране. И вот апофеоз и главная цель этого титанического труда: введение санкций и обвинения в адрес страны, официально объявленной геополитическим противником, в нарушении важной международной конвенции.

Во всей этой масштабной деятельности на публику есть, однако, серьезный изъян: она идет вне той самой конвенции о запрещении химического оружия и вне предусмотренных в ней четких процедур предъявления претензий и решения спорных вопросов. Статья IX конвенции, в частности, предусматривает процедуру подачи запросов в исполнительный совет ОЗХО "в прояснении любой ситуации, которая может быть сочтена неясной или которая вызывает озабоченность относительно возможного несоблюдения настоящей конвенции другим государством-участником". А статья XII предполагает даже возможность введения коллективных санкций "в тех случаях, когда в результате деятельности, запрещаемой по настоящей конвенции, … может быть причинен серьезный ущерб предмету и цели настоящей конвенции".

Так почему же США и Великобритания сами становятся нарушителем конвенции, действуя в обход ее и применяя собственные санкции, коль скоро они на 100% уверены, что Россия, оказывается, применяет боевые отравляющие вещества, хотя она давно уничтожила свое химоружие под контролем международных инстанций и при содействии именно американцев?

Ответ очевиден: любое объективное расследование разобьет все эти "хайли лайкли" и не только докажет отсутствие оснований для введения международных санкций, но, что еще опаснее, может выявить истинных организаторов "химических" инцидентов последних лет, как уже вывели на чистую воду известный "химический Голливуд" в Сирии.

Так что в очередной раз для западников "царица доказательств" - само обвинение: раз мы ввели санкции, значит страна точно виновата. А кто не согласен - сам получит санкции. "Либеральный мировой порядок" в действии.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook