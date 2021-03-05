Косачев: Запад нарушает конвенцию о запрете химоружия, обвиняя Россию

Новости

Москино открывает Киноклуб "8 Марта" 12:12
Россиянки назвали самые желанные и бесполезные подарки на 8 Марта 12:05
Названа дата премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости" в РФ 11:55
В Швеции новое беспозвоночное назвали в честь Греты Тунберг 11:53
Universal вновь перенесла премьеры "Форсажа 9" и новых "Миньонов" 11:40
Названа цена самой дорогой в Москве "женской" квартиры 11:33
Цена нефти Brent поднялась до 68 долларов за баррель 11:28
Италия заблокировала экспорт партии вакцины AstraZeneca в Австралию 11:20
В парламенте Болгарии разгорелся скандал из-за "Спутника V" 11:12
Оперштаб: Еще 2249 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:11
В Петербурге научились кодировать пароли с помощью теории хаоса 11:04
В Крыму проложат туристические маршруты по суворовским крепостям 11:01
Глава региона в Норвегии попросил закупить "Спутник V" 11:01
Россия за два месяца импортировала товаров на 33 миллиарда долларов 11:00
В Екатеринбурге открылась выставка "каменных цветов" 10:59
Музей космонавтики в Москве временно закроют для подготовки к выставке 10:55
США случайно раскрыли параметры стратегического бомбардировщика B-21 10:51
Пианист Денис Мацуев выступит в Ташкенте 10:49
Новую броню для боевых машин создают в России 10:45
СК завершил расследование дела экс-замглавы администрации Майкопа 10:44
Рособрнадзор не исключил отмену обязательного ЕГЭ 10:36
В Киргизии ликвидировали финансовую полицию из-за бесполезности 10:27
Умер отец самого результативного игрока в истории НХЛ Уэйна Гретцки 10:00
На Южном Урале продлили самоизоляцию для пожилых 09:57
В Пскове в некрополе на месте бывшей ТЭЦ нашли древнее кресало 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 11:00
Рубрика: Власть

Косачев: Запад нарушает конвенцию о запрете химоружия, обвиняя Россию

Текст: Константин Косачев (глава комитета Совета Федерации по международным делам)
США и Великобритания обсуждают новые санкции против России за якобы использование ею химического оружия.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Учитывая, что у англосаксов в их претензиях к другим странам очень часто причина и следствие меняются местами, санкции являются главной задачей, а обвинения "подтягиваются" под эту задачу, начинает прорисовываться весь замысел с многолетней пропагандистской, организационной и провокационной работой на химическом направлении. Эта работа включает тотальное давление на руководящие органы ОЗХО и придание им дополнительных политических функций, формирование псевдообщественных структур, вроде пресловутых "Белых касок", поставляющих фейки об "авторах" химических атак в Сирии, массированные медиакампании против отдельных стран с обвинениями в нарушениях КЗХО. Наконец¸ инциденты с отравлениями частных лиц не просто ядами, а якобы боевым химическим оружием, причем непременно с якобы очевидной привязкой их производства к конкретной стране. И вот апофеоз и главная цель этого титанического труда: введение санкций и обвинения в адрес страны, официально объявленной геополитическим противником, в нарушении важной международной конвенции.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Песков напомнил о полной ликвидации химоружия в России

Во всей этой масштабной деятельности на публику есть, однако, серьезный изъян: она идет вне той самой конвенции о запрещении химического оружия и вне предусмотренных в ней четких процедур предъявления претензий и решения спорных вопросов. Статья IX конвенции, в частности, предусматривает процедуру подачи запросов в исполнительный совет ОЗХО "в прояснении любой ситуации, которая может быть сочтена неясной или которая вызывает озабоченность относительно возможного несоблюдения настоящей конвенции другим государством-участником". А статья XII предполагает даже возможность введения коллективных санкций "в тех случаях, когда в результате деятельности, запрещаемой по настоящей конвенции, … может быть причинен серьезный ущерб предмету и цели настоящей конвенции".

Так почему же США и Великобритания сами становятся нарушителем конвенции, действуя в обход ее и применяя собственные санкции, коль скоро они на 100% уверены, что Россия, оказывается, применяет боевые отравляющие вещества, хотя она давно уничтожила свое химоружие под контролем международных инстанций и при содействии именно американцев?

Ответ очевиден: любое объективное расследование разобьет все эти "хайли лайкли" и не только докажет отсутствие оснований для введения международных санкций, но, что еще опаснее, может выявить истинных организаторов "химических" инцидентов последних лет, как уже вывели на чистую воду известный "химический Голливуд" в Сирии.

Так что в очередной раз для западников "царица доказательств" - само обвинение: раз мы ввели санкции, значит страна точно виновата. А кто не согласен - сам получит санкции. "Либеральный мировой порядок" в действии.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

Власть Позиция Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 11 024 случаев COVID-19 в 85 регионах
Антонов назвал неприемлемыми претензии США по правам человека в РФ
Вакцину "Эпиваккорона" разрешили использовать пожилым людям
Китай будет повышать пенсионный возраст
У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада