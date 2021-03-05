Лукашенко предложил всем нашедшим его дворец сразу же заселиться

"Дворец", который пытается найти оппозиция, - это небольшой материнский дом в деревне, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с коллективом завода "Мотовело".

"Поэтому, если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь", - цитирует президента РИА Новости. При этом оппозиция фотографирует дома богатых людей и пытается выдать за принадлежащие главе государства.

По словам Лукашенко, фейковые сообщения об имуществе используются для дестабилизации ситуации в стране. Украина рухнула, а вот Беларусь держится. Поэтому предпринимаются попытки отстранить президента от власти.