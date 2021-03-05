Медведев поручит проработать вопрос об отсрочке уплаты налога на имущество

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что необходимо принять решение о предоставлении отсрочки по уплате налога на имущество из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что этот вопрос волнует большое количество людей.

"Я дам поручение нашей партии проработать эту тему вместе с ФНС и подготовить окончательные предложения по такой рассрочке", - заявил Медведев в ходе личного приема граждан. Он отметил, что законодательство предусматривает, что срок уплаты налога на имущество может быть увеличен по просьбе гражданина, но если не принять общее решение, то будет поток заявлений, "которые могут по-разному рассматриваться: кому-то поддержат, кому-то не поддержат это заявление, это будет несправедливо".