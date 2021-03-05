Медведев заявил о необходимости законодательного регулирования соцсетей

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о главной проблеме соцсетей и интернета в целом - это отсутствие законодательного регулирования.

"Это совершенно новая коммуникативная среда. И законодательство о ней только создается. Законодательства о социальных сетях вообще нормального не существует. В нашей стране мы только его пробуем сейчас создать и использовать, а в других странах оно зачастую не применяется, что приводит к тому, что социальные сети сами диктуют правила игры", - сказал он в ходе онлайн-приема граждан.

Медведев заявил, что нужно "правильное, справедливое, основанное на современных подходах законодательное регулирование деятельности социальных сетей и IT-компаний", в том числе и международных.