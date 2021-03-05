Москва анонсировала ответные санкции в отношении США

Москва скоро "порадует" США ответными действиями на антироссийские санкции со стороны Вашингтона. Россия не ждет, чтобы ответить на ограничительные меры. Вскоре будет опубликован стоп-лист граждан США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет", - цитирует Захарову ТАСС. По ее словам, российская сторона ранее целенаправленно не привлекала внимание публики к ответным мерам, не придавали их гласности и публичному измерению. Дипломат также указала, что Россия не ждет чего-либо для введения ответных мер на санкции США.