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05.03.2021 13:59
Рубрика: Власть

Москва анонсировала ответные санкции в отношении США

Текст: Александр Саможнев

Москва скоро "порадует" США ответными действиями на антироссийские санкции со стороны Вашингтона. Россия не ждет, чтобы ответить на ограничительные меры. Вскоре будет опубликован стоп-лист граждан США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет", - цитирует Захарову ТАСС. По ее словам, российская сторона ранее целенаправленно не привлекала внимание публики к ответным мерам, не придавали их гласности и публичному измерению. Дипломат также указала, что Россия не ждет чего-либо для введения ответных мер на санкции США.

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Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Санкции и антисанкции

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