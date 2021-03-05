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05.03.2021,  
10:45
Текст:  Светлана Цыганкова

Новую броню для боевых машин создают в России

Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости

В России боевые машины "оденут" в новую броню, над созданием которой работают конструкторы. Она позволит снизить их вес и повысить водоходность.

Фото: Министарство одбране и Војска Србије / youtube.com
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Об этом сообщил генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий, пишет РИА Новости. Работы ведут совместно с Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии имени Бардина. При новых качествах броня сохранит все свои характеристики прочности.

Специалисты уже уточнили ключевые позиции программы разработки и освоения производства новой стали для бронетехники. Образцы из нее изготовят в ближайшие месяцы. А потом приступят к испытаниям.

Как добавил гендиректор "ВПК", ведется пять научно-исследовательских работ в этой области. Новая броня повысит уровень защищенности и снизит вес, что очень важно для обеспечения водоходности военных машин.

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Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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