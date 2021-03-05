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05.03.2021 12:15
Рубрика: Легковые авто

Новый Renault Megane показался на тестах. Компания сдержит обещание

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoweek.nl Фото: www.autoweek.nl
Фото: www.autoweek.nl

В октябре 2020 года компания Renault презентовала концептуальный Megane eVision, понапрасну интриговать не стали, сказали сразу - появится серийная версия. И даже обозначили сроки - до конца 2021 года. Прототипы в камуфляже, снятые "фотошпионами" издания Autoweek.nl впервые, это подтверждают.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Разумеется, у серийной машины будет не такая вычурная оптика, как у концепта, но узкий форм-фактор сохранится. На своих местах останутся вертикальные "клыки" в бампере и решётка с рисунком типа "китовый ус".

Относительно задней части подробностей ещё меньше - она вся затянута в плёнку. Фонари, участок которых открыт в соответствии с требованиями безопасности, ожидаемо получат упрощённую графику, большой спойлер, являющийся продолжением крыши, будет и у серийной машины.

Концепт Renault Megane eVision оснащён электродвигателем на передней оси мощностью 217 л.с. и аккумулятором 60 кВт∙ч. Заявленный запас хода - примерно 450 км. По предварительной информации, такая конфигурация будет доступна и на серийной машине. Также можно будет заказать версию с батареей 40 кВт∙ч (до 400 км пробега).

Производство Renault Megane начнётся в сентябре, оно будет организовано на заводе в Дуэ. Продажи запланированы на начало 2022 года.

Фото: www.autoweek.nl
#Renault