"Объект 478": танк с "Шатром" и зенитной пушкой разрабатывали в СССР

Во второй половине 70-х годов в харьковском конструкторском бюро работали над танком нового поколения - "Объектом 478" и его модификациями.

Боевая машина должна была весить 43500 кг. На ней предполагалось установить новую башню с многослойным бронированием, в которой размещалась 125-мм гладкоствольная пушка 2А46БМ1 и спаренный пулемет ПКТ.

Для системы управления огнем разработали новый ночной прицел и панорамный прибор командира.

Интересным решением стала замена на одной из версий 12,7-мм зенитного пулемета НСВТ "Утес" на дистанционно управляемую автоматическую пушку Р-23М с боекомплектом в 300 снарядов. Эту установку монтировали в задней части башни.

Учитывая интенсивное развитие средств поражения, предлагалось оснащение комплексом активной защиты "Шатер", который должен был уничтожать противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты в секторе 200 градусов. При этом поражающие элементы планировалось вмонтировать непосредственно в саму башню, как это видно на представленном снимке макета танка.

В качестве двигателя рассматривались 1000-сильный 6ТД, также вариант силовой установки мощностью 1250 л.с.

Заявленная максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. В этом облике танк не был принят на вооружение.

Тем не менее многие из технических решений позже пригодились для серийного Т-80УД, долгое время находившегося на вооружении Российской армии.