Открылась 4-я сессия ВСНП 13-го созыва

Он отметил сложные условия, с которыми страна столкнулась в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

"Прошедший год был крайне необычным годом в истории Нового Китая. Перед лицом внезапно вспыхнувшей эпидемии COVID-19, а также глубокого спада в мировой экономике и ряда других серьезных вызовов, многонациональный народ Китая под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, вел упорную борьбу и работу. В результате Китаю удалось достичь огромных стратегических успехов в сдерживании эпидемии, стать единственной в мире ведущей экономикой с положительной динамикой экономического роста, одержать полную победу в интенсивной борьбе с бедностью, достигнуть решающих успехов в полном построении среднезажиточного общества, получить результаты, которые получили одобрение народа, приковали внимание всего мира и достойны войти в историю", - отметил Ли Кэцзян.

По словам премьера, намеченные на 2020 год основные цели и задачи были в целом успешно выполнены. Осуществлены новые значительные сдвиги в проведении реформ, расширении открытости и социалистической модернизации. Объем ВВП в 2020 году увеличился на 2,3 процента, накоплен новый опыт в сфере макроэкономического регулирования, при разумных затратах были достигнуты внушительные результаты. Прирост трудоустроенного населения в городах и поселках составил 11,86 миллиона человек, уровень безработицы в городах и поселках, рассчитанный на основе выборочных исследований в масштабах страны, к концу 2020 года снизился до 5,2 процента.

Результаты интенсивной ликвидации бедности привлекают внимание широкой мировой общественности. По состоянию на начало 2020 года по-прежнему находящиеся за чертой бедности 5,51 миллиона сельских жителей Китая были полностью освобождены от нищеты, со всех 52 неразвитых уездов был снят "ярлык бедности". В частности, более 9,6 миллиона малообеспеченных людей, состоящих на учете, были переселены из бедных районов с суровыми жизненными условиями в более благоприятные и комфортные районы. Тотальная нищета в масштабах отдельных районов была преодолена, выполнена сложнейшая задача по ликвидации абсолютной бедности.

"За последние 5 лет мы добились новых исторических успехов в социально-экономическом развитии. Экономика функционировала в целом стабильно, экономическая структура постоянно оптимизировалась, общий объем ВВП увеличился с менее чем 70 триллионов юаней до более чем 100 триллионов", - подчеркнул Ли Кэцян. Он также отметил, что в стране достигнуты значительные успехи в создании государства инновационного типа, получен целый ряд важнейших научно-технических достижений в таких областях, как пилотируемая космонавтика, зондирование Луны, глубоководные проекты, суперкомпьютеры, квантовая информация и вычисления и т. д.

По словам премьера, в стране уверенно продвигается модернизация сельского хозяйства. Была успешно достигнута цель оформления городской прописки для 100 миллионов мигрирующего сельского населения и других категорий граждан, постоянно проживающих в городах, были реконструированы более 21 миллиона квартир в барачных кварталах в городах и поселках.

В докладе Ли Кэцян особо отметил, что в стране непрерывно ведется борьба за синее небо, изумрудные воды и чистую землю, были выполнены промежуточные цели и задачи по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды.

На текущий год намечены следующие основные показатели социально-экономического развития: рост ВВП превысит 6 процентов, в городах и поселках будет создано более 11 миллионов новых рабочих мест, уровень безработицы, рассчитанный на основе выборочных исследований, удержится примерно на уровне 5,5 процента, рост индекса потребительских цен предполагается примерно на уровне 3 процентов. Объем импорта и экспорта будет оставаться стабильным при одновременном повышении их качества, в основном сохранится сбалансированность международных платежей. Уверенно вырастут реально располагаемые доходы населения. Произойдет дальнейшее улучшение экологической ситуации, энергоемкость ВВП снизится примерно на 3 процента, продолжится сокращение суммарных выбросов основных видов загрязняющих веществ. Сбор зерновых сохранится на уровне более 650 миллионов тонн, - отметил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе о работе правительства, представленном на рассмотрение 4-й сессии ВСНП 13-го созыва.