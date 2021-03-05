Первая реставрационная викторина появилась на портале "Узнай Москву". Участникам предлагается найти правильные ответы на 10 вопросов из области реставрации и археологии.

27 лет назад Академия реставрации стала осуществлять подготовку специалистов, в профессиональном дипломе которых значится квалификация "реставратор". 5 марта, в День реставратора, столичный Департамент культурного наследия запустил первую реставрационную викторину. Она доступна на портале "Узнай Москву".

"Каждое 5 марта мы чествуем наших реставраторов - людей, которые каждый день своими руками сохраняют культурное наследие. На реставраторах лежит большая ответственность, ведь их цель - восстанавливать нашу историю, не добавляя ничего от себя, не искажая, и не игнорируя исторические факты. Именно благодаря их трудолюбию, таланту и усердию за последние 10 лет было отреставрировано более 1500 объектов культурного наследия. К празднику мы разместили на портале "Узнай Москву" первую реставрационную викторину. Приглашаю всех проверить свои знания и интуицию, ответив на тестовые вопросы", − рассказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы.

Всего участникам нужно ответить на 10 вопросов. Большинство из них посвящено открытиям, которые в разные годы были сделаны московскими реставраторами. Например, во время прохождения викторины можно будет узнать, на каком московском вокзале восстановлены фонтаны "Полярный" и "Черноморский", или какое архитектурное открытие позволило уточнить датировку собора святителя Петра, а также другие интересные факты.