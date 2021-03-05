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05.03.2021 13:20
Рубрика: Власть

Песков ответил на вопрос про иностранного гостя Путина

Текст: Кира Латухина

Встреча с зарубежным коллегой, о которой президент рассказывал волонтерам акции "Мы вместе", была личной, и пресс-секретарь главы государства не знает, кто был собеседником Владимира Путина.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В ответ на просьбы журналистов пояснить, с кем же встречался поздно вечером в Кремле президент, Дмитрий Песков сказал, что это относится к категории личных контактов, и добавил, что их немало. "Существуют также рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем: это абсолютно нормальная практика", - продолжил пресс-секретарь российского лидера.

"Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий, встреч, и их гораздо больше, чем вы видите по телевизору и читаете в сообщениях", - заявил Песков и объяснил, что информации о том, кто же был собеседником Путина в тот вечер, у него нет.

На вопрос, выдерживал ли гость двухнедельный карантин, пресс-секретарь президента заметил, что так как он не знает, кто это был, то не в курсе и того, какие превентивные эпидемиологические меры там выполнялись.

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