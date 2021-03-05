Как помог городу указ мэра Москвы о режиме повышенной готовности

Ровно год назад, 5 марта, в связи с распространением коронавирусной инфекции мэр Москвы подписал указ о введении режима повышенной готовности, который действует в столице по сегодняшний день. Режим предЧС впервые в истории России был применен в столице, и сразу же стал образцом для других регионов страны. В соответствии с указом Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом был переведен на круглосуточный режим работы для оперативного реагирования.

Двухнедельный карантин для граждан, вернувшихся из зарубежных стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, позволил прервать цепочку распространения вируса из-за рубежа. Перечень государств в режиме реального времени обновлялся совместно с Роспотребнадзором.

Отдельное внимание было уделено удобству горожан: в кратчайшие сроки был создан специальный колл-центр, куда москвичи могли обратиться за оформлением больничного листа, который затем доставляли сотрудники центров госуслуг прямо на дом. Таким образом, в Москве было обеспечено оперативное оформление больничных листов без посещения горожанами медучреждений.

Впоследствии спектр задач горячей линии только увеличивался. Операторы колл-центра обзванивали заболевших и тех, кто мог с ними контактировать, узнавали о самочувствии таких горожан. Благодаря исходящим звонкам удалось выявить более 2 миллионов контактных лиц. Работа велась и по приему входящих звонков - москвичам было важно получить ответы на вопросы относительно COVID-19. Затем колл-центр Комплекса социального развития начал принимать заявки на оказание социальной помощи. Горячая линия стала первой входящей точкой оказания помощи москвичам. Всего за год операторы приняли более 1,8 миллиона звонков. С начала пандемии таким образом оформлено почти 700 тысяч услуг. Более 80% выполнялось день в день. Это покупка и доставка продуктов питания и лекарств, товаров первой необходимости, корма для домашних питомцев, твердого топлива для жилых и садовых домов, а также оформление пособия по безработице на период домашнего режима. Благодаря совместной работе операторов колл-центра и команды из 7 тысяч социальных работников жители получили более полумиллиона бесплатных социальных услуг.

Напомним, режим повышенной готовности введен в соответствии с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года. Документ обязывал граждан, вернувшихся в столицу из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщать о своем прибытии по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09. При появлении признаков ОРВИ необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, были обязаны самоизолироваться на дому в течение 14 дней. На работодателей возложена обязанность измерять температуру работников с обязательным отстранением от работы лиц с повышенной температурой.