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05.03.2021 12:12
Рубрика: Культура

Москино открывает Киноклуб "8 Марта"

Текст: Сусанна Альперина

К 100-летию празднования Международного женского дня в России Москино представляет новый проект - киноклуб "8 Марта", посвящённый выдающимся женщинам в кино. Первая встреча пройдёт в как раз Международный женский день: зрители увидят картину Веры Сторожевой "Небо. Самолёт. Девушка" с Ренатой Литвиновой в главной роли.

Фото: kinopoisk.ru
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Зрители впервые увидят отреставрированную копию фильма, который представят киновед, программный директор Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" Ситора Алиева, режиссёр Вера Сторожева и продюсер Елена Яцура.

А 25 марта приглашённым гостем киноклубастанет Ангелина Никонова, которая представит и обсудит со зрителями свою дебютную картину "Портрет в сумерках" (номинация на Главный приз и Премия за операторскую работу фестиваля "Кинотавр" 2011 года).

Также в рамках киноклуба запланирован показ нового документального фильма "Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше" - история одной из первых женщин-режиссеров, работами которой вдохновлялись Сергей Эйзенштейн и Альфред Хичкок.

Куратор программы - киновед, руководитель кинотеатра "Москино Салют" Ольга Тумасова.

Фото: twitter.com/ KerrangMagazine
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Наталья Мокрицкая, генеральный директор Москино говорит по поводу начинания следующее: "Разговоры о женском тренде в российском и мировом кинематографе становятся все более актуальными и громкими. Меняется отношение к "женскому вопросу" в профессиональной среде, появляются новые тенденции в СМИ и маркетинге, по-новому формируется содержание телепередач, журналов и онлайн-медиа. Москино интересна эта повестка, и мы хотим познакомить зрителей с выдающимися женскими именами в кино".

Напомним, что в советском и российском кинематографе немало выдающихся женских имен. Перечислим лишь некоторые: Надежда Кошеверова, Динара Асанова, Кира Муратова, Лариса Шепитько, Татьяна Лиознова... В современном российском кино эту плеяду продолжают такие режиссёры, как Рената Литвинова, Авдотья Смирнова, Валерия Гай-Германика, Анна Меликян, Наталья Мещанинова, Вера Сторожева, Марина Разбежкина, Наталья Меркулова, Нигина Сайфуллаева, Оксана Карас и многие другие.

Тем временем

И в других кинотеатрах сети Москино к 8 Марта можно будет посмотреть картины, специально подобранные к празднику. На показах программы "Синематека: Голос женщин" - советская классика. В проекте "Женщина: Крупный план" - вдохновляющие женщины из разных эпох. В программе "Артдок" - фильм о певице Билли Айлиш. Также зрителей ждут спецоказ ленты "Орландо" и лучшие короткометражные фильмы современной Италии

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