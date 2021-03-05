Осужден житель Владимира, применивший газовый баллончик против полицейского

Три года проведет в колонии житель Владимирской области за то, что применил газовый баллончик против сотрудника полиции на несанкционированном мероприятии 23 января 2021 года.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в ведомстве, доказательства, собранные СК, суд признал достаточным для реального срока подсудимому. Уголовная статья, по которой его осудили - 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

По данным следствия, днем 23 января 2021 года обвиняемый, участвовавший в несанкционированном мероприятии на Театральной площади Владимира, распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД. Полицейский находился при исполнении своих должностных обязанностей.

При попытке скрыться с места происшествия мужчина был задержан. Вину мужчина признал полностью, раскаялся.