Под Тверью с кладбища украли покойника

В Тверской области из могилы на кладбище выкопали недавно похороненный труп.

- По слухам, в нашей деревне Лужниково… мужики выкопали труп с кладбища и увезли в Волочек… Говорят, что тела перепутали, - сообщил перепуганный аноним в паблике Вышнего Волочка.

В УМВД по Тверской области информацию подтвердили. По словам официального представителя ведомства Марии Шабановой, инцидент произошел в ночь на 4 марта. Машину с выкопанным из могилы трупом остановили сотрудники ДПС.

- По этому факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - пояснила Мария Шабанова.

Кто выкопал труп и с какой целью, в полиции не сообщили. "Разбираемся", - сказали там.