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05.03.2021 21:54
Рубрика: Власть

Собянин: Москва готовится к возобновлению фестивалей

Текст: Сергей Жуков

Ключевые массовые мероприятия в Москве в текущем году могут все же пройти. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам, власти готовятся вернуть в город фестивали, организацию которых пришлось прервать из-за пандемии коронавируса.

- Точно будет проведен Урбанистический форум, а что касается фестивалей, то будем смотреть и ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве, - сказал Собянин в эфире Первого канала. - Надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся.

Напомним, от проведения массовых фестивалей в Москве ранее пришлось отказаться из-за угрозы распространения коронавируса.

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