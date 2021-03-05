Собянин: Москва готовится к возобновлению фестивалей

Ключевые массовые мероприятия в Москве в текущем году могут все же пройти. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, власти готовятся вернуть в город фестивали, организацию которых пришлось прервать из-за пандемии коронавируса.

- Точно будет проведен Урбанистический форум, а что касается фестивалей, то будем смотреть и ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве, - сказал Собянин в эфире Первого канала. - Надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся.

Напомним, от проведения массовых фестивалей в Москве ранее пришлось отказаться из-за угрозы распространения коронавируса.