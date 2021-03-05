Стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей в Москве изменится с 5 апреля

В Москве с 5 апреля изменится стоимость эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

По новым правилам отправка на спецстоянку автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил обойдется владельцу в 6450 рублей вместо 5595 рублей. Это при условии, что деньги автолюбитель заплатит вовремя, то есть в течение 60 дней после получения машины.

Есть и другой вариант - внести плату до получения машины, а так делают 85% водителей. В этом случае применяется скидка 25% - следовательно, нужно будет заплатить 4837 рублей.