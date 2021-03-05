В Оренбуржье сотрудники МЧС спасли из снежного плена 46 человек

За минувшие сутки на трассах Оренбуржья спасатели МЧС вызволили из снежного плена 46 человек. В том числе - 16 членов съемочной группы фильма о легендарной летчице Лидии Литвяк: их в условиях нулевой видимости эвакуировали на снегоходах.

Как сообщило Главное управление МЧС по Оренбургской области, всего в снежные заносы этой ночью попали 20 грузовых машин и 9 легковушек.

Среди спасенных - беременная женщина, которую вез муж в роддом Орска. По словам родных, почти сразу после передачи спасателями роженицы в скорую помощь на свет появился здоровый мальчик весом 3100 граммов.

В ведомстве уточнили, что на данный момент продлено прекращение движения машин на автодорогах Оренбургской области до 10 часов 6 марта. Это касается всех типов транспортных средств на участке трассы федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (Оренбург-Орск-Подъезд к пункту пропуска "Орск") от Краснощекова до Гая, а также на участке дороги Каменноозерное-Медногорск (со 162 по 184 километр).

На закрытой трассе развернуто 10 пунктов временного размещения, 7 стационарных пунктов обогрева на 276 мест и 2 мобильных пункта обогрева на 33 места. В МЧС заверили, что готовы оказать помощь незамедлительно: предоставить место обогрева, напоить горячим чаем.