Мэрия Кызыла запретила торговлю алкоголем 8 марта

В столице Тывы Кызыле администрация города установила запрет на розничную торговлю любым алкоголем в Международный женский день.

Как сообщает пресс-служба мэрии, продаваться спиртное будет только в предприятиях общепита.

- Запрет вводится в соответствии с законом "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва отдельными государственными полномочиями по установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции, - уточнили в мэрии.

Там добавили, что ресторанам и кафе рекомендовали добровольно исключить из меню спиртное, чтобы поддержать инициативу.

Добавим, в республике и так уже много лет действуют постоянные ограничения на продажу алкоголя: он продается только с 11.00 до 15.00. Продажа запрещена по выходным и праздникам.