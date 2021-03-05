Мишустин: Российские специалисты должны сами выбирать, где трудиться

Российские специалисты должны самостоятельно выбирать, где они хотят трудиться, считает премьер-министр Михаил Мишустин. "Человек должен быть свободен в своем выборе, - заявил он учащимся Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. - У нас же нет каких-то специальных искусственных ограничений для того, чтобы ребята, которые захотят попробовать свои силы, в том числе за рубежом, могли туда уехать".

В ходе своего рабочего визита в Новосибирск премьер заехал в образовательное учреждение, которое возглавляет его подопечная - победительница конкурса "Лидеры России" Людмила Некрасова.

Акцент, по мнению Мишустина, необходимо делать не на ограничениях, а на создании комфортной среды внутри страны. "У нас есть огромное количество замечательных мест, научных заведений, предприятий, где можно работать. Вот социальные лифты, которые для этого необходимы, иногда, наверное, не совсем хорошо работают", - с сожалением заметил он.

"Я за свободу выбора", - заключил премьер-министр, уверенный, что в плане возможностей Россия - уникальная страна.