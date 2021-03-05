В Омске тепловоз врезался в забор, один человек погиб

В Омске в результате аварии с тепловозом погибла женщина, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

По предварительным данным, ДТП произошло в Октябрьском округе Омска на улице Будеркина. Тепловоз, двигаясь транзитом по железнодорожным путям через территорию промышленного предприятия, задел ворота, прикрепленные к бетонному забору. В результате часть забора обрушилась прямо на прохожих.

- Пострадавших трое. Одна погибла на месте. Двое других в состоянии средней тяжести находятся в БСМП 1. Их здоровьем занимаются врачи, - рассказали "РГ" в Минздраве Омской области.

Свою проверку по факту ДТП с тепловозом начала прокуратура.

- В настоящее время проводятся надзорные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе которых будет дана оценка действий должностных лиц по соблюдению требований законодательства, в том числе, об охране труда, - сообщает ведомство.