В Белом море спасли семерых рыбаков, отрезанных от "большой земли"

Спасатели эвакуировали с острова Мудьюг в Белом море неподалеку от Архангельска семерых рыбаков, отрезанных от "большой земли". Одновременно были спасены еще двое терпящих бедствие рыболовов.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, из-за нагонных явлений вода в заливе вышла на основной лед. Рыбакам-любителям, которые вели промысел, стало опасно передвигаться по акватории Сухого моря. Вторичный молодой лед, образовавшийся на поверхности воды, не способен выдержать вес человека. В результате рыболовы не могли самостоятельно выбраться с острова. Запасы еды у них закончились.

На помощь направилась дежурная смена Арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Его судно на воздушной подушке преодолело сложную ледовую обстановку на реке Маймаксе и направилось к Мудьюгу. Рыбаков вывозили двумя партиями, медицинская помощь им не потребовалась.

Тем временем в районе острова Кумбыш еще два рыболова провалились под лед на снегоходе, который полностью накрыла вода. Они сильно промокли и едва держались на ледовой поверхности. Между рейсами на Мудьюг спасатели забрали и этих пострадавших.

Высокий уровень воды в районе Кумбыша сохраняется, выезд туда на автомобильной и вездеходной технике крайне опасен, предупреждают спасатели.