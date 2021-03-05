В Ленобласти главу района арестовали из-за банкротства "Водоканала"

В Ленинградской области на два месяца арестован глава Кировского района, сообщает пресс-служба регионального СК.

Высокопоставленного чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего был нанесен ущерб на сумму более 600 миллионов рублей.

Речь идет о банкротстве "Водоканала Кировского района". Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении руководительницы этого предприятия.

По версии следствия, предприятие было доведено до банкротства искусственно, за счет закупок необоснованно дорогих товаров и услуг. Это привело к образованию колоссальной дебиторской задолженности и последующему банкротству социально-значимого муниципального предприятия.