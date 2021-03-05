В Заполярье осужденные вылепили из снега поздравление с 8 Марта

На плацу исправительной колонии строгого режима № 18 в поселке Мурмаши Мурманской области появилась большая поздравительная "открытка" с 8 Марта, которую осужденные вылепили из снега.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

- Осужденные из третьего и четвертого отрядов, которые занимаются в творческом кружке, решили таким способом поздравить весь женский персонал колонии и больницы, - рассказали в пресс-службе.

По словам сотрудника воспитательного отдела ИК-18, осужденные трудились над поздравительной открыткой из снега четыре дня. Из-за сильных снегопадов недостатка в строительном материале у них не было.