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05.03.2021 13:27
Рубрика: Происшествия

В Заполярье осужденные вылепили из снега поздравление с 8 Марта

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области Фото: Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области

На плацу исправительной колонии строгого режима № 18 в поселке Мурмаши Мурманской области появилась большая поздравительная "открытка" с 8 Марта, которую осужденные вылепили из снега.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

- Осужденные из третьего и четвертого отрядов, которые занимаются в творческом кружке, решили таким способом поздравить весь женский персонал колонии и больницы, - рассказали в пресс-службе.

По словам сотрудника воспитательного отдела ИК-18, осужденные трудились над поздравительной открыткой из снега четыре дня. Из-за сильных снегопадов недостатка в строительном материале у них не было.

В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Празднование 8 Марта

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