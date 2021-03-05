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05.03.2021 10:44
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела экс-замглавы администрации Майкопа

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела против бывшего заместителя главы администрации Майкопа. У чиновника две уголовные статьи - "незаконное участие в предпринимательской деятельности", "превышение должностных полномочий".

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В СК рассказали, что чиновник принимал личное участие в управлении двумя коммерческими предприятиями Майкопа, "в том числе по ведению финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий, предоставляя им льготы и преимущества, а также оказывал покровительство в иной форме".

К этому добавили, что муниципальный служащий, "используя свое должностное положение, оказывал содействие одному из предприятий в заключении контрактов на максимально выгодных условиях".

Сейчас уголовное дело отправили для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Майкоп

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