СК завершил расследование дела экс-замглавы администрации Майкопа

Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела против бывшего заместителя главы администрации Майкопа. У чиновника две уголовные статьи - "незаконное участие в предпринимательской деятельности", "превышение должностных полномочий".

В СК рассказали, что чиновник принимал личное участие в управлении двумя коммерческими предприятиями Майкопа, "в том числе по ведению финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий, предоставляя им льготы и преимущества, а также оказывал покровительство в иной форме".

К этому добавили, что муниципальный служащий, "используя свое должностное положение, оказывал содействие одному из предприятий в заключении контрактов на максимально выгодных условиях".

Сейчас уголовное дело отправили для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру.