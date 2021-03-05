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05.03.2021 20:04
Рубрика: Происшествия

В пяти селах Волгоградской ввели карантин по бешенству

Текст: Николай Грищенко

В пяти населенных пунктах Волгоградской области введен карантин по бешенству. Под ограничения попали хутор Большой Лычак, рабочий поселок Средняя Ахтуба, а также села Александровка, Верхняя Добринка и Беляевка.

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Во Фроловском, Старополтавском и Быковском районах зафиксированы контакты крупного рогатого скота с дикими животными. В поселке Средняя Ахтуба бешенство выявили у домашней собаки, а в Камышинском районе - обнаружили зараженную дикую лису.

Как говорится в официальном постановлении, карантин населенных пунктах будет действовать два месяца.

Среди ограничений - запрет вывоза собак и кошек за пределы зоны ограничений, проведение выставок, торговля домашними животными и ловля диких животных на этой территории. Областному комитету ветеринарии предписано провести мероприятия по ликвидации очагов бешенства.

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