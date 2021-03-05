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05.03.2021 12:34
Рубрика: Власть

Ко Дню Победы тюменцы получат социальные выплаты

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
За два месяца до Дня Победы в Великой Отечественной войне губернатор Тюменской области распорядился выделить из регионального бюджета значительную сумму для поощрения всех причастных к этому празднику земляков. Соответствующая новость в полдень 5 марта появилась на личной странице главы региона в Instagram, а документы были подписаны днем ранее по итогам заседания президиума местного правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Итак, единовременную выплату в размере двух тысяч рублей согласно распоряжению получат те, кто родился до 9 мая 1945 года. Претендующих на этот вид социальной помощи - большинство, деньги им перечислят во второй раз (впервые по две тысячи рублей этой категории выдали в прошлом году).

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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По пять тысяч рублей направят всем пенсионерам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период войны.

На десять тысяч рублей могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией.

Чтобы таким образом поздравить тюменцев с 76-й годовщиной Великой Победы, правительство потратит более 170 миллионов рублей. Скорее всего, перечисление, как и в прошлом году, произойдет автоматически, поэтому дополнительных заявлений или обращений никуда нести не нужно.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

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