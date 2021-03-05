Ко Дню Победы тюменцы получат социальные выплаты

Итак, единовременную выплату в размере двух тысяч рублей согласно распоряжению получат те, кто родился до 9 мая 1945 года. Претендующих на этот вид социальной помощи - большинство, деньги им перечислят во второй раз (впервые по две тысячи рублей этой категории выдали в прошлом году).

По пять тысяч рублей направят всем пенсионерам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период войны.

На десять тысяч рублей могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией.

Чтобы таким образом поздравить тюменцев с 76-й годовщиной Великой Победы, правительство потратит более 170 миллионов рублей. Скорее всего, перечисление, как и в прошлом году, произойдет автоматически, поэтому дополнительных заявлений или обращений никуда нести не нужно.