В Златоусте при взрыве на предприятии погиб многодетный отец

В Златоусте утром при разгрузке газовых баллонов в одном из цехов местной сталелитейной компании произошел взрыв. Погиб 55-летний рабочий, еще один пострадавший госпитализирован с травмами разной степени тяжести, сообщили в пятницу в следственном управлении СК по региону.

- При разгрузке произошла разгерметизация и хлопок, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - На месте происшествия организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Челябинской области, открытого горения после взрыва баллона не последовало.

- На место происшествия выехали, однако в виду отсутствия пожара наши силы задействованы не были, - уточнил руководитель пресс-службы ведомства Егор Пахомов.

Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнование семье погибшего, который в одиночку воспитывал шестерых детей. Четверо из них - уже взрослые, двое - несовершеннолетние, 16 и 13 лет.

- Трагическая случайность, причину которой еще предстоит расследовать, оборвала жизнь отца шестерых детей, - сказал он. - Разумеется, окажем семье материальную помощь. Не оставим без внимания дальнейшую судьбу детей. Сейчас в Златоуст по моему поручению выехала министр социальных отношений Ирина Буторина. Поддерживаем с ней оперативную связь, будем помогать.